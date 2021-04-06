Аналитик рассказал о курсе рубля до майских праздников

Торги на Московской бирже закрылись довольно высоко: около 76,35 рубля за доллар и выше 90,15 рубля за евро. Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade, рассказал, что мешает нацвалюте укрепиться и до какого уровня она может еще ослабнуть:

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- Российский валютный рынок по-прежнему пребывает в каком-то настороженном оцепенении. Ситуация странная и смешанная. Иностранные инвесторы, да и представители крупнейших наших банков, спокойно вкладываются в новые выпуски ОФЗ, выкупив в последний день марта свежие размещения Минфина на сумму около 350 миллиардов рублей.

А значит, они не слишком-то верят в реальность страшилок в духе, будто Вашингтон всерьез мог бы инициировать отключение Москвы от системы международных расчётов SWIFT или тем паче ввести запрет на покупку бумаг российского госдолга. И в то же время, многие представители российского бизнеса да и простые граждане, похоже, по-прежнему опасаются, что жесткие санкции США против России все-таки возможны.

Не исключено, что многие держат в уме ситуацию 2018 года, когда валютные курсы резко взлетели именно в апреле. Тогда это произошло вслед за санкциями против компаний Олега Дерипаски Виктора Вексельберга . Потом и доллар, и евро продолжили дорожать до декабря. Причем именно в ожидании нависших дамокловым мечом, но так и не введенных Америкой санкций против российского госдолга.

Тогда, в 2018 году, рублю не слишком-то помогала нефть, поднявшаяся выше 80 долларов за баррель. Как и сейчас рубль упорно не хочет обращать внимание на достаточно дорогую по меркам пандемийного времени нефть по 60-65 долларов.

В этой связи, со вторника и до конца недели движения пар доллар/рубль и евро/рубль будут с высокой вероятностью оставаться как бы приклеенными все к тем же отметкам в 76 рублей и 90 рублей. Возможна лишь малая амплитуда колебаний вниз-вверх в пределах не более одного рубля. Кроме того, рубль может слабее обычного реагировать на обычно поддерживающие его события.

Среди них - начавшееся в понедельник медленное ослабление доллара против евро и остальной корзины резервных валют. Мировые рынки сейчас не видят особых поводов искать в долларах или в долговых бумагах США защиту в период, когда на биржах царит максимально позитивный настрой.

Могут приободрить глобальные рынки прогнозы по росту мирового ВВП более чем на 6 процентов по итогам года, равно как и спроса на энергоносители. А также уточняющие новости о планах инвестирования в Америке более чем на 2 триллиона инфраструктурных проектов и о создании рабочих мест. Но всё это может не произвести до поры до времени должного впечатления ни на динамику российских бирж, ни на курс рубля.

Боюсь, что весь апрель валютный рынок в России будет очень мало обращать внимания как на внешние события, так и на перспективы ключевой ставки, которые прояснятся на заседании ЦБ 23 апреля. А трейдеры в рублевых парах сконцентрируются на внешнеполитической повестке. В частности, всех будет интересовать, насколько гладким или же, наоборот, ершистым, окажется фон климатического саммита 22-23 апреля.

Весьма нелогично в этой ситуации смотрелся бы выход валютных курсов далеко и надолго за пределы сложившихся за зимние месяцы естественных диапазонов 73-76 рублей за доллар и 88-92 рубля за евро. Однако фундаментально рубль сильнее, чем он торгуется сейчас на рынках. И в рамках базового сценария, если санкционная угроза отойдет на второй план, валютные курсы могли бы вполне протестировать уже в апреле нижние границы обоих коридоров.

Но, вероятнее всего, перед этим участники торгов на Мосбирже захотят проверить на прочность, наоборот, верхние курсовые планки. И только когда доллар и евро докажут на деле отсутствие реальных планов и поводов держаться на более высоких уровнях, валютные курсы могут плавно начать соскальзывать обратно вниз. К уровням середины марта, где они находились то активации санкционной темы.

Кстати говоря, даже и в теории, если бы США решились ввести санкции на госдолг, то реальная цена вопроса была бы не более триллиона рублей в год. Примерно столько денег привлекает Россия в долг конкретно от зарубежных инвесторов. И эта сумма для бюджета не критична: ее вполне мог бы покрывать ЦБ из золотовалютных резервов, потратив на эти цели за пять лет менее 10 процентов "кубышки".