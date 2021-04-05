Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Почта

Цены на нефть рухнули

Говорит Москваиещё 6
44 минуты назад
Падение ускорилось до 4-5%, свидетельствуют данные торгов.
В частности, цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась до 61,88 доллара, майских фьючерсов на WTI — до 58,28 доллара за баррель. При этом днём нефть дешевела на 2%, а затем падение ускорилось до 3% с открытием торгов в США.
Вслед за этим просел и российский фондовый рынок. Отмечается, что инвесторы отыгрывают итоги встречи ОПЕК+, которая состоялась на минувшей неделе. С мая альянс ослабит ограничения по добыче нефти до 6,5 миллиона баррелей в сутки, с июня — до 6,2 миллиона, с июля — до 5,76 миллиона.
Кроме того, трейдеры опасаются, что в рамках заседания Совместной комиссии по СВПД США ослабят санкции по Ирану, что может привести к дополнительному притоку нефти на мировой рынок и смещению баланса, так долго настраиваемого ОПЕК+.
Рынки,
33
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители