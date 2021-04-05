Цены на нефть рухнули

Падение ускорилось до 4-5%, свидетельствуют данные торгов.

В частности, цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась до 61,88 доллара, майских фьючерсов на WTI — до 58,28 доллара за баррель. При этом днём нефть дешевела на 2%, а затем падение ускорилось до 3% с открытием торгов в США.

Вслед за этим просел и российский фондовый рынок. Отмечается, что инвесторы отыгрывают итоги встречи ОПЕК+, которая состоялась на минувшей неделе. С мая альянс ослабит ограничения по добыче нефти до 6,5 миллиона баррелей в сутки, с июня — до 6,2 миллиона, с июля — до 5,76 миллиона.