Доллар укрепляется к евро на данных рынка труда США

МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Курс доллара в понедельник утром немного поднимается по отношению к евро, инвесторы продолжают отыгрывать данные с рынка труда США, свидетельствуют котировки торгов.

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По состоянию на 8.24 мск курс евро снижается до 1,176 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1762 доллара за евро. Курс доллара к иене опускается до 110,63 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 110,71 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) остаётся на уровне прошлого закрытия в 93,02 пункта.

Согласно данным, опубликованным в пятницу, безработица в США в марте снизилась до 6% с уровня февраля в 6,2%, что совпало с прогнозами аналитиков. При этом число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 916 тысяч, что оказалось значительно больше ожиданий.

Динамика на валютном рынке слабая, поскольку в понедельник фондовые биржи Европы будут закрыты в связи с празднованием католической Пасхи.

Старший рыночный трейдер Silicon Valley Bank в Калифорнии Мин Тран (Minh Trang) сказал газете Wall Street Journal, что тренд роста курса доллара по отношению к евро будет продолжаться, поскольку меры стимулирования экономики США только начали оказывать свое влияние. Аналитик прогнозирует, что "полный эффект" стимулирующих мер проявится через полгода после их принятия.