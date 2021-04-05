Рубль укрепляется к доллару

Рубль в понедельник во второй половине дня повышается к доллару и стабилен к евро, несмотря на снижение рынка нефти.

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Рост курса "развивающихся" валют к доллару и западных фондовых индексов сигнализирует об аппетите к риску, что поддерживает рубль.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.50 мск снижался на 31 копейку, до 76,24 рубля, курс евро — на 4 копейки, до 89,91 рубля, следует из данных Московской биржи

ВВЕРХ, НЕСМОТРЯ НА ДЕШЕВЕЮЩУЮ НЕФТЬ

Российская валюта в понедельник продолжает попытки корректироваться вверх против основных резервных валют. При этом укрепление евро на форексе в направлении 1,18 доллара обуславливает его стабильность к рублю.

Поддержка рублю приходит от повышенного аппетита к риску на мировых площадках, о чем сигнализирует повышение "развивающихся" валют к доллару и западных фондовых индексов.

Инвесторы обратили внимание на сильную мартовскую статистику по рынку труда США. Так, безработица в крупнейшей мировой экономике в прошлом месяце снизилась до 6% с уровня февраля в 6,2%, что совпало с прогнозами аналитиков. При этом число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 916 тысяч, что оказалось значительно больше ожиданий (647 тысяч).

Однако рынок нефти снижается под давлением недавних решений ОПЕК+. Стоимость барреля сорта Brent падает сейчас на 2,2%, до 63,4 доллара за баррель. С мая альянс ослабит ограничения по добыче нефти, и ее сокращение будет составлять 7,3 миллиона, в июне — 6,6 миллиона, в июле — 5,76 миллиона баррелей в сутки. За базу берется уровень добычи в октябре 2018 года.

Доллар снижается сейчас к рублю на 0,4%, евро мало меняется. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 4,85 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

В числе наиболее значимых факторов на текущей неделе останется уже привычная напряженная геополитическая повестка, отмечает Евгений Кошелев из Росбанка

"Внимание к сырьевому рынку также вырастет после сообщений об ужесточении карантинных ограничений в Индии. Страна занимает третью строчку по количеству заболеваемости, однако формирует объемный спрос на сырую нефть, поэтому риски снижения спроса в условиях недавнего решения ОПЕК+ о нормализации объемов добычи могут усилить давление на котировки нефти", — добавляет он.

В сложившемся контексте ожидается довольно узкий, но повышенный диапазон для курса на предстоящей неделе – 76-77,3 рубля за доллар и 89,5-91 рубля за евро, оценил Кошелев.

Санкционная неопределенность продолжает оказывать давление на российские активы, считает Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург"