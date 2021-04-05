Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Почта

Акции Tesla взлетели

Lenta.ruиещё 1
42 минуты назад
Котировки акций американского производителя электромобилей Tesla взлетели на пять процентов, свидетельствуют данные биржи NASDAQ.
Акции Tesla выросли на 5%
Фото: ReutersReuters
На момент публикации акции Tesla стоили 695,11 доллара за штуку, а рост по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии составил 5,07 процента.
На пике бумаги компании стоили 714 долларов, что подразумевало рост цены по сравнению с предыдущей сессией на 7,9 процента.
Рост произошел на фоне публикации финансовой отчетности Tesla за первый квартал 2021 года. Согласно ей, поставки автомобилей за первые три месяца года выросли в 2,09 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020-го — до 184,8 тысячи штук.
Компания смогла нарастить производство, несмотря на сбои в поставках микросхем и других комплектующих. Результаты в первом квартале превзошли ожидания аналитиков, прогнозировавших продажи на уровне 177,8 тысячи электромобилей.
Рынки,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители