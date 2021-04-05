Акции Tesla выросли на 5%

Котировки акций американского производителя электромобилей Tesla взлетели на пять процентов, свидетельствуют данные биржи NASDAQ.

Фото: Reuters Reuters

На момент публикации акции Tesla стоили 695,11 доллара за штуку, а рост по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии составил 5,07 процента.

На пике бумаги компании стоили 714 долларов, что подразумевало рост цены по сравнению с предыдущей сессией на 7,9 процента.

Рост произошел на фоне публикации финансовой отчетности Tesla за первый квартал 2021 года. Согласно ей, поставки автомобилей за первые три месяца года выросли в 2,09 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020-го — до 184,8 тысячи штук.