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Правительство понизило прогнозы по добыче угля в России

Деловая газета "Взгляд"иещё 2
1 час назад
Правительство России понизило прогнозы по добыче нефти, газа и угля в стране в 2021-2022 годах, следует из опубликованного постановления.
Россия понизила прогноз по добыче угля
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Согласно документу, прогноз по добыче нефти в 2021 году снижен с прежних 560 млн до 517 млн тонн, в 2022 году – с 558 млн до 548 млн тонн, передает ТАСС.
Прогноз по добыче газа на 2021 год снижен с 750,1 млрд до 698 млрд кубометров, на 2022 год – с 758,1 млрд до 743,1 млрд кубометров.
Прогноз по добыче угля в 2021 году понижен с 455 млн до 390,7 млн тонн, в 2022 году – с 465 до 389,5 млн тонн.
Ранее замминистра природных ресурсов и экологии страны, глава Роснедр Евгений Киселев заявил, объема нефтяных запасов в России хватит на 58 лет добычи при нынешнем уровне развития технологий.
Рынки,Евгений Киселев,Правительство РФ,ИТАР-ТАСС,
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