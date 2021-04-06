Фондовые биржи АТР снизились в рамках коррекции

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно снижаются в рамках коррекции, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.28 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,32%, до 3473,32 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,07%, до 2260,53 пункта. Южнокорейский KOSPI растёт на 0,11%, до 3124,77 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,89%, до 6889,5 пункта, японский Nikkei 225 опускается на 1,04%, до 29779 пунктов. Биржа Гонконга во вторник закрыта в связи с выходным днём.

Во вторник большинство фондовых индексов региона коррекционно снижается после нескольких дней роста – китайские поднимались на протяжении двух торговых сессий, японский – трех.

Коррекция в Китае происходит даже после выхода очередных макроэкономических данных. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг страны, по данным делового издания Caixin и исследовательской организации Markit, в марте вырос до 53,1 пункта с февральских 53,1 пункта. Индекс деловой активности в сфере услуг также вырос – до 54,3 пункта с 51,5 пунктов месяцем ранее.