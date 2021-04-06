Нефть Brent подорожала до $62,62 за баррель

Мировые цены на нефть коррекционно растут во вторник утром после падения днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

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По состоянию на 7.50 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растёт на 0,76%, до 62,62 доллара, а майских фьючерсов на WTI — на 0,95%, до 59,21 доллара за баррель.

Стоимость нефти восстанавливается после падения более чем на 4% днем ранее. Такое резкое снижение было вызвано сомнениями в возвращении на рынок спроса пропорционально увеличению добычи нефти странами ОПЕК+. Так, согласно последним решениям, с мая альянс ослабит ограничения на добычу до 6,55 миллиона баррелей в сутки, а с учетом добровольного вклада Саудовской Аравии альянс в апреле сокращает добычу на 7,9 миллиона баррелей в сутки, в мае — на 7,3 миллиона, в июне — на 6,6 миллиона, в июле — на 5,76 миллиона баррелей в сутки.

Кроме того, внимание инвесторов направлено на заседание комиссии Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в отношении иранской ядерной программы. Ранее сообщалось, что в ходе встречи в Вене США намерены обсудить шаги, которые следует предпринять Ирану в вопросе этой программы для возвращения к соблюдению условий СВПД, а США — к смягчению санкций против республики. Иран — крупный нефтедобытчик.

"Мне кажется, что переговоры о ядерном соглашении в совокупности с ростом заболеваемости COVID-19 означают, что (нефтяные — ред.) цены будут достаточно волатильны", — приводит агентство Блумберг мнение главы отдела сырьевой стратегии ING Уоррена Паттерсона (Warren Patterson).