Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился на 0,28%

«В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, останутся под давлением геополитического фактора, что уже заметно в утренней динамике рубля. Компания Zoom отказалась продлевать
лицензии российским компаниям с госучастием, что подтверждает возросшую геополитическую напряженность между Россией и США. При отсутствии санкционных новостей снижение на отечественном рынке акций, скорее всего, будет сдержанным, но в целом краткосрочные настроения ухудшаются», — спрогнозировала эксперт перед началом торгов.