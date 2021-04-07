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Фондовые торги в РФ открылись в минусе

Банки.руиещё 4
2 часа назад
Фондовые торги в России стартовали в «красной зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился на 0,28%
Фото: ТАССТАСС
К 10:21 мск индекс Мосбиржи потерял 0,36% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 3 481,33 пункта. Индекс РТС просел на 0,9% — до отметки 1 413,95.
«Внешний фон на открытии торгов среды складывается неоднозначный. Цены на нефть стабильны после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленные», — отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.
«В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, останутся под давлением геополитического фактора, что уже заметно в утренней динамике рубля. Компания Zoom отказалась продлевать лицензии российским компаниям с госучастием, что подтверждает возросшую геополитическую напряженность между Россией и США. При отсутствии санкционных новостей снижение на отечественном рынке акций, скорее всего, будет сдержанным, но в целом краткосрочные настроения ухудшаются», — спрогнозировала эксперт перед началом торгов.
Рынки,Елена Кожухова,Московская биржа,
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