Раскрыты три возможных решения ЦБ по ставке

Банк России на следующем заседании совета директоров 23 апреля планирует рассмотреть три варианта возможных решений: сохранить ставку неизменной, повысить ее на 25 или на 50 базисных пунктов, заявил глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов в интервью агентству Reuters

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"На мартовском заседании рассматривались три варианта возможных решений: сохранить ставку, повысить на 25 базисных пунктов и 50 базисных пунктов. С учетом той информации, что мы имеем на текущий момент, скорее всего, подобный набор решений будет присутствовать и на апрельском заседании", - сказал он.

Тремасов напомнил, что по итогам предыдущего заседания совета директоров регулятор заявил о том, что нацелен на возвращение к нейтральной денежно-кредитной политике. "Диапазон нейтральной ставки мы оцениваем от 5% до 6%, но траектория движения к нему совершенно не предопределена. Она будет зависеть исключительно от той информации, которую мы будем получать", - добавил он.

В свою очередь вопрос о пересмотре уровня нейтрального диапазона регулятором пока не рассматривается. "Сейчас в повестке дня этого нет. Мы совсем недавно скорректировали наше видение нейтрального диапазона. Нам действительно нужно накопить еще историю, оценить прошедший кризисный эпизод, оценить траекторию того, как мы восстанавливаемся. Сейчас много появилось информации для дополнительного анализа, для углубления модельных расчетов", - сказал Тремасов.