Фондовые индексы Европы в основном снизились

Основные фондовые биржи Европы в среду закрылись в основном снижением, при этом британский FTSE 100 поддержал слабый курс фунта стерлингов, свидетельствуют данные торгов.

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По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,91%, до 6885,32 пункта, французский CAC 40 — снизился на 0,01%, до 6130,66 пункта, DAX опустился на 0,24%, до 15176,36 пункта.

Фондовые индексы Европы в основном опустились вслед за США. Так, биржи Уолл-стрит во вторник несколько сократились, прервав рекордный рост. А европейские рынки днем ранее выросли на 0,5-1,3%, после чего следует некоторая коррекция.

Фунт стерлингов дешевеет к доллару вторую торговую сессию подряд, за это время курс опустился примерно на 1%, что позитивно влияет на индекс. Более дешевая национальная валюта увеличивает относительный доход компаний-экспортеров, что поддерживает стоимость их акций.