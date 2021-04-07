Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Почта

Минэнерго прокомментировало рост цен на топливо

News.ruиещё 2
2 часа назад
Минэнерго пришло к выводу, что розничные цены на газомоторное топливо формируют рынок в России, но оно существенно дешевле бензина и дизельного топлива. За март газомоторное топливо подорожало на 6,5% по сравнению с февралём.
Минэнерго прокомментировало рост цен на топливо
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Бензин прибавил 1,12%, газомоторное топливо стало лидером роста розничных цен среди непродовольственных товаров. Цены на него не подлежат госрегулированию, так как не относятся к продукции естественных монополий, пишет РИА Новости. Ценообразование на данный вид топлива носит исключительно рыночные принципы и складывается на основе соотношения спроса и предложения.
При всём прочем формирование цен на СУГ не зависит от пошлины, акцизов и демпфера, из-за чего оптовая цена становится зависимой почти на 100% от амплитуды колебаний внешних котировок.
Ранее NEWS.ru сообщал, что средние потребительские цены на бензин в России выросли за последние семь дней на 12 копеек. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Рынки,Экономика,Минэнерго,Росстат,РИА Новости,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители