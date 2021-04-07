Минэнерго прокомментировало рост цен на топливо

Бензин прибавил 1,12%, газомоторное топливо стало лидером роста розничных цен среди непродовольственных товаров. Цены на него не подлежат госрегулированию, так как не относятся к продукции естественных монополий, пишет РИА Новости. Ценообразование на данный вид топлива носит исключительно рыночные принципы и складывается на основе соотношения спроса и предложения.