Эксперт заявил об удачном времени для скупки золота

Емельянов рекомендует на ближайшие 1-1,5 года долю золота в своем портфеле можно увеличить. С точки зрения экономии на комиссиях оптимально покупать золото в виде акций биржевых фондов (на Московской бирже
FXGD от "Финэкс" или VTBG от ВТБ
, на зарубежных – если есть возможность – американские IAU или GLD, они еще дешевле в обслуживании). Физическое золото (монеты выгоднее, чем слитки), как и ОМС, это консервативный вариант для тех, кто не хочет разбираться в биржевых инструментах и готов переплатить 2-5% сверх рыночной цены металла.