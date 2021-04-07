Эксперт заявил об удачном времени для скупки золота

Например, золото в долларах за последние 5 лет выросло на 35%, а акции российского "Полюса" — на 155%. Но при этом его канадский конкурент Barrick Gold – всего на 18%. Предугадать, кто станет лидером золотодобычи еще через 5 лет, крайне сложная задача, отмечает Емельянов.