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Курс доллара: курс доллара подскочил выше 78 рублей

Праймиещё 39
2 часа назад
Рубль продолжает снижаться к доллару и евро в среду утром, курс американской валюты впервые с 5 ноября поднялся выше 78 рублей, евро закрепился выше 92 рублей.
Курс доллара подскочил выше 78 рублей
Фото: ТАССТАСС
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.48 мск поднимался на 66 копеек — до 77,92 рубля (уже поднимался до 78,02 рубля), курс евро — на 78 копеек, до 92,52 рубля, следует из данных Московской биржи.
Июньский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,41% — до 63 долларов за баррель.
Рынки,Цена на нефть,Московская биржа,Доллар,Евро,
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