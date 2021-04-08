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Курс доллара на Московской бирже снизился до 76,94 рубля

ТАССиещё 55
2 часа назад
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в четверг снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3,24 копейки и составил 76,94 рубля.
76,94 рубля составил курс доллара на открытии Московской биржи
Фото: ТАССТАСС
Курс евро опустился на 6,87 копейки, до 91,31 рубля.
Рынки,Цена на нефть,Московская биржа,Доллар,Евро,
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