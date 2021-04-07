Фондовые биржи АТР торгуются разнонаправленно

По состоянию на 7.29 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,53% — до 3464,54 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,79%, до 2248,35 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,73%, до 28727 пунктов. Южнокорейский KOSPI рос на 0,11%, до 3130,52 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,15%, до 29737 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,45%, до 6917,2 пункта.
Инвесторы обратили внимание на динамику американских бирж, которые во вторник закрылись небольшим снижением на 0,06-0,3%. Основным фактором стала коррекция после активного роста во вторник.
Тем временем в целом участники торгов с оптимизмом оценивают перспективы роста глобальной экономики, ожидая значительного изменения ситуации уже в текущем году. Последние экономические данные по США также подкрепляют ожидания рынков.
При этом аналитик отметил, что эти "хорошие новости" ставят перед инвесторами задачи диверсификации портфолио активов, чтобы они "соответствовали совершенно другим финансовым условиям мира после пандемии".