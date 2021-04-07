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Эксперты предрекли рублю дальнейшее падение

Вероника Полынина
1 час назад
Рубль продолжает падать к доллару и евро несмотря на дорожающую нефть и интерес инвесторов к риску.
Эксперты предрекли рублю дальнейшее падение
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В среду курсы евро и доллара подскакивали до максимальных показателей с осени: 92,6 рубля и 78,02 рубля соответственно.
По мнению опрошенных агентством «Прайм» экспертов, главный негативный фактор для российской валюты – эскалация напряженности на юго-востоке Украины. Также на рубль продолжает давить опасность новых санкций.
«Суммарная надбавка к стоимости доллара сейчас превышает 10%. На спокойном политическом фоне USD/RUB торговался бы не выше 71 рубля. Вместо этого мы видим 78 и это, вероятно, не предел», - говорит аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.
Если эскалация на Донбассе продолжится, доллар преодолеет отметку в 80 рублей уже в ближайшие сессии, а затем, в зависимости от новостного фона, может подобраться к 82-85 рублям и даже выше.
«Если доллар достигнет 82-85, то евро впервые в истории войдет в диапазон 97-100. Если же геополитика перестанет давить на рынки, то, как и доллар, евро быстро потеряет премиальные 4-5 рублей за единицу, то есть еще до конца весны отступит вниз на 87-88», - отмечает Емельянов.
По мнению ведущего аналитика QBF Олега Богданова, сейчас динамика нашей валюты полностью зависит от развития геополитической ситуации вокруг Украины.
«Делать предположения очень сложно. Если начнется война, то валютного рынка, в нынешнем понимании, в России не будет», — считает он.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», заместитель руководителя офиса президента Украины Роман Машовец в ходе встречи с послом Канады на Украине Ларисой Галадзой сообщил о скоплении российских войск у границы Украины.
Комментируя сообщения об активности российских военных в Ростовской области вблизи границы с Украиной, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что передвижение российской армии по российской территории не представляет угрозы ни для одной страны мира, в том числе для Украины, и не должно вызывать ни у кого обеспокоенности.
Рынки,Роман Машовец,Валерий Емельянов,Олег Богданов,Дмитрий Песков,
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