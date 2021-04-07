Эксперты предрекли рублю дальнейшее падение

«Суммарная надбавка к стоимости доллара сейчас превышает 10%. На спокойном политическом фоне USD/RUB торговался бы не выше 71 рубля. Вместо этого мы видим 78 и это, вероятно, не предел», - говорит аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.
«Если доллар достигнет 82-85, то евро впервые в истории войдет в диапазон 97-100. Если же геополитика перестанет давить на рынки, то, как и доллар, евро быстро потеряет премиальные 4-5 рублей за единицу, то есть еще до конца весны отступит вниз на 87-88», - отмечает Емельянов.
«Делать предположения очень сложно. Если начнется война, то валютного рынка, в нынешнем понимании, в России не будет», — считает он.