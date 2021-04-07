Эксперты предрекли рублю дальнейшее падение

Рубль продолжает падать к доллару и евро несмотря на дорожающую нефть и интерес инвесторов к риску.

В среду курсы евро и доллара подскакивали до максимальных показателей с осени: 92,6 рубля и 78,02 рубля соответственно.

Если эскалация на Донбассе продолжится, доллар преодолеет отметку в 80 рублей уже в ближайшие сессии, а затем, в зависимости от новостного фона, может подобраться к 82-85 рублям и даже выше.