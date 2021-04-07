Рубль компенсировал падение к доллару и евро

Рубль после обновления днем многомесячных минимумов компенсировал падение и перешел к росту против доллара и евро.

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Рост "развивающихся валют" и западных фондовых индексов поддерживают восстановление рубля. Размещение минфином РФ ОФЗ на 92 миллиарда рублей (по номиналу) добавило рублю уверенности.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.19 мск снижался на 33 копейки до 76,93 рубля, курс евро — на 18 копеек, до 91,56 рубля, следует из данных Московской биржи . Ранее в среду доллар подскакивал до 78,05 рубля, евро – до 92,75 рубля – к максимумам с ноября прошлого года.

РУБЛЬ РАЗВОРАЧИВАЕТСЯ

Российская валюта в среду во второй половине дня компенсировала падение, толкнувшее ее на многомесячные минимумы и перешла к росту. Участники рынка "переварили" первую волну геополитических страхов и попытались скорректировать сильное движение последних дней. Так, доллар за неполные три дня недели максимально подскакивал на 1,5 рубля, евро – на 2,8 рубля, поэтому у игроков, продававших валюту в среду, была хорошая прибыль.

При этом, рынок нефти преимущественно повышался на фоне данных по динамике запасов нефти в США на прошлой неделе.

Минэнерго страны оценило, что показатель снизился на 3,5 миллиона баррелей до 498,3 миллиона баррелей, опустившись ниже 500 миллионов баррелей впервые с начала марта.

Аналитики, опрошенные порталом Daily Fx, ожидали снижения показателя лишь на 1,4 миллиона баррелей, до 500,4 миллиона. Впрочем, к вечеру стоимость барреля сорта Brent ушла в минус и снижается на 0,8%, до 62,2 доллара за баррель.

Западные фондовые рынки и "развивающиеся валюты" против доллара растут на фоне повышенного аппетита к риску.

Поддержка пришла рублю и от аукционов минфина по размещению ОФЗ. Несмотря на повышенную волатильность, ведомство привлекло 92 миллиарда рублей.

В итоге, доллар и евро снижаются к рублю на 0,2-0,4%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 4,95 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Для российского рубля основным негативным фактором выглядит напряженность на границе с Украиной, считает Виталий Громадин из компании "БКС Мир инвестиций".

"Дальнейшая динамика российского рубля также будет зависеть от новостного фона относительно возможной эскалации в этом регионе. До конца недели наш прогнозный диапазон сохраняется на уровне 75-77 рублей за доллар", — добавил он.