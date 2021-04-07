Экономист: евро может подорожать до 120 рублей

При худшем варианте развития событий евро может подорожать до 120 рублей. Однако пока прогноз более оптимистичный, рассказал URA.RU экономист, специалист по производным финансовым инструментам, трейдер срочного рынка и главный портфельный управляющий Инвестиционного фонда «КТ» Вячеслав Зайченко.

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7 апреля курс доллара вырос до рекордных 78 рублей . Такая ситуация сложилась впервые в 2021 году. Значительно подорожала и европейская валюта.

«Коридор движений по доллару составляет 81 рубль. Это потолок экономически справедливой цены, в рамках которого допустим рост доллара к рублю. У евро это 100 рублей. В рамках данных максимумов это не повод для паники. Если рубль вырастет выше 80 рублей и закрепится на этих уровнях хотя бы неделю, это будет говорить о том, что потенциал ослабления рубля и роста доллара составит до 90 рублей к доллару и до 120 рублей к евро», — объяснил Зайченко.

Эксперт подчеркнул, что такой вариант развития событий маловероятен. Рубль сейчас очень зависит от нефти. Пока нефтяные фьючерсы падают в цене, российская валюта ослабляется. Однако уже на этой неделе ожидается рост цен на нефть благодаря постепенному восстановлению производства в мире, а значит, и повышению спроса на этот продукт. Поэтому уже со следующей недели рубль укрепится, ожидает Зайченко.

Экономист, ученый и президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой также также не видит экономических предпосылок для обвала рубля. Однако он напомнил, что Россия сейчас находится в нестабильной политической ситуации из-за высокой вероятности начала войны между Украиной и Донбассом. И если эскалация конфликта действительно случится, то предугадать поведение рубля будет невозможно, подчеркнул эксперт