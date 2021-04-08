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ЦБ купил на внутреннем рынке валюту на 6,7 млрд рублей

ТАСС
1 час назад
Банк России купил на внутреннем рынке валюту с расчетами 7 апреля на сумму 6,7 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.
Объем валюты, купленной ЦБ РФ с расчетами 6 апреля, также составлял 6,7 млрд рублей.
Минфин РФ с 15 января вернулся к покупкам валюты по бюджетному правилу. За этот период объем покупки валюты на внутреннем рынке достиг 299,8 млрд рублей.
Ранее регулятор проводил упреждающие продажи валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти. За этот период объем продажи валюты на внутреннем рынке достиг 1 трлн 685,8 млрд рублей.
Такие операции планировалось осуществлять до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.
Рынки,Центральный банк России,Минфин,
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