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Курс доллара на Мосбирже снова превысил 77 рублей

ИА Regnum
1 час назад
К середине торгового дня 8 апреля рубль вернулся к снижению на Московской бирже, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.
Курс доллара превысил 77 рублей
Фото: ТАССТАСС
«Доллар США торгуется по 77,19 руб. и оставляет за собой возможность роста к 77,50 руб. Евро стоит 91,53 руб. и легко может вернуться к 92,00 руб., если рынку это будет интересно.
Нефть снова в минусе, баррель Brent балансирует около $62,87 и может отойти ниже.
Российских инвесторов, как и нерезидентов, вероятно, заставляют напрягаться новости о возможности ужесточения американских санкций в отношении «Северного потока — 2», точнее, оператора проекта Nord Stream.
Любая санкционная угроза негативна для курса рубля, но пока все очень призрачно.
Ситуация полностью зависит от того, какое решение в отношении инициатив минюста США примет Джо Байден. На всякий случай рынки неактивны», — пояснила эксперт.
Рынки,Джозеф Байден,Анна Бодрова,Московская биржа,Министерство юстиции США,ИА REGNUM,
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