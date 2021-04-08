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Эксперты оценили влияние пандемии COVID-19 на потребление нефти

Деловая газета "Взгляд"иещё 2
2 часа назад
Негативное воздействие пандемии COVID-19 на мировое потребление нефти может сохраняться до 2023-2024 года. При этом пик спроса на нефть, возможно, будет преодолен раньше 2030-3035 годов, говорится в проекте генеральной схемы развития нефтяной отрасли России на период до 2035 года.
Эксперты оценили влияние пандемии на потребление нефти
Фото: ReutersReuters
«Несмотря на то, что достижение пика мирового спроса на нефть прогнозируется не ранее 2030–2035 годов, возрастают риски прохождения этого пика в более ранний период, а также существенного снижения темпов роста мирового спроса на нефть в 2020-е годы. В 2020–2021 гг. указанные риски усилились под влиянием пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19, негативное воздействие которой на мировое потребление нефти и основных нефтепродуктов может сохраниться вплоть до 2023–2024 годов», – говорится в проекте документа, передает ТАСС.
В проекте генсхемы отмечается, что затяжной экстенсивный рост, не прекращающийся в нефтяной отрасли на протяжении последних 25 лет, близок к исчерпанию своего естественного потенциала, что связано, прежде всего, с изменением структуры и характера ресурсной базы, а также с ограниченным потенциалом увеличения спроса на российские нефть и нефтепродукты.
Нефтяная промышленность России будет испытывать нарастающее воздействие климатической и экологической политики. Вероятным становится, введение в Европейском Союзе после 2025 года трансграничного углеродного регулирования импорта углеводородов.
«Ожидается также ужесточение условий, увеличение стоимости и числа отказов в кредитовании новых нефтедобывающих проектов со стороны международных и европейских финансовых институтов», – сказано в документе.
В проекте также утверждается, что нефтяной отрасли России необходимо готовится к переходу мирового рынка нефти в состояние долгосрочной стагнации или снижения спроса, что будет способствовать как усилению международной конкуренции за рынки сбыта, так и снижению инвестиционной привлекательности нефтяной промышленности.
Ранее сообщалось, что нефть подешевела на новостях о коронавирусе в Азии. Несмотря на оптимистичные ожидания инвесторов в отношении перспектив экономики в нынешнем году, цены на нефть по-прежнему уязвимы к новостям о продолжающемся росте числа обнаружений инфицирования коронавирусом, в частности, в Азии. Наиболее тяжелой ситуация остается в Индии, одном из крупнейших импортеров нефти.
Рынки,ЕС,ИТАР-ТАСС,
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