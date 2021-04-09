Российские товары признали непригодными для экспорта

Главными препятствиями для увеличения российского экспорта являются несоответствие отечественной продукции зарубежному спросу и высокая себестоимость. Об этом заявили участники рынка в опросе, проведённом Банком России

В таких условиях, по мнению авторов доклада, снижения транспортных издержек и снятия барьеров на внешних рынках для существенного увеличения поставок будет недостаточно. Существенно увеличить поставки российской продукции за рубеж можно только с помощью структурных изменений в экономике, пишет «Коммерсант».

Среди компаний, которые не смогли пробиться за пределы страны, 36% посетовали на то, что выпускаемая ими продукция попросту не нужна иностранным потребителям. При этом высокая себестоимость товаров не позволяет им оставаться конкурентноспособными.

Впрочем, в списке основных проблем есть и другие — например, транспортно-логистические. 90% задействованных в опросе компаний из-за этого не собираются выходить на зарубежные рынки. И только у 35% есть планы наладить поставки за рубеж в ближайшие три года.

Главным фактором для решения об экспорте, как следует из документа, остаётся размер компаний. Среди крупных хоть какие-то поставки за рубеж ведут 71% производителей, среди средних — 62%, а среди малых — 38%.

Кроме этого, прослеживается зависимость между производительностью предприятия и экспортом — чем выше этот показатель, тем больше продукции идёт за рубеж. Характерно, что производительность выше у тех компаний, которые имеют постоянные контракты.

Авторы доклада пришли к выводу, что слабость рубля, которая делает рабочую силу более дешёвой, не ведёт к увеличению объёмов экспорта, однако повысит доходы уже состоявшихся экспортеров, в первую очередь — наиболее крупных компаний. Тем не менее, для качественных изменений нужна модернизация, а она связана с закупкой иностранного оборудования. Потребность в нём испытывают 70% компаний, а от импорта сырья и комплектующих зависят 65% предприятий.