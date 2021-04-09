86 рублей за доллар: последствия конфликта на Украине

Эскалация конфликта на Украине и усиление санкционного давления могут ослабить рубль до уровня 80-86 рублей за доллар, считают опрошенные ТАСС эксперты.

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«Многое зависит от ситуации на Украине и вероятности наложения санкций на госдолг России. Прочие факторы несущественно повлияют на российскую валюту», - считает аналитик «Финам» Андрей Маслов.

По его словам, накал санкционной риторики способен ослабить российскую валюту до 80 рублей за доллар.

Тем временем, инвестиционный стратег «БКС мир инвестиций» Александр Бахтин не исключает, что при реализации самого худшего геополитического сценария доллар может кратковременно достичь исторической вершины в 86 рублей, а евро – преодолеть показатель в 100 рублей.

При этом, по мнению экспертов, взлет американской валюты будет кратковременным. В поддержку рубля выступит восстановление российской и мировой экономики и рост цен на нефть.

Согласно прогнозам, если угроза санкций пойдет на спад, доллар будет колебаться в диапазоне 75 рублей.

В «Финаме» предполагают, что курс нацвалюты будет колебаться в расширенном коридоре - 76-79 рублей за доллар и 90-93 рублей за евро.