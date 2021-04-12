Акции Alibaba подскочили на 8% после рекордного штрафа

Акции крупнейшей китайской интернет-компании Alibaba дорожают в понедельник на 7-8% после получения рекордного штрафа за антимонопольные нарушения, свидетельствую данные торгов.

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По состоянию на 7.19 мск акции Alibaba растут в цене на 7,16%, до 233,6 юаня за акцию. Ранее в ходе торгов стоимость бумаг компании достигала 235,6 юаня, прибавляя 8%.

Ранее госуправление контроля и регулирования рынка Китая оштрафовало компанию на 18,23 миллиарда юаней (около 2,8 миллиарда долларов) за антимонопольные нарушения, это стало крупнейшим в истории страны подобным штрафом.

По данным регулятора, начиная с 2015 года Alibaba злоупотребляла своей доминирующей позицией на рынке и вынуждала торговые компании на своей платформе подчиняться так называемому принципу "эр сюань и" ("выбирай только одно из двух"), то есть запрещала им открывать магазины или участвовать в рекламных акциях на других конкурирующих платформах.

При этом, очевидно, на инвесторов оказал влияния комментарий компании, которая в свою очередь сообщила, что в последние месяцы "в полной мере" сотрудничала с управлением и серьезно изучила политику правительства и ожидания в отношении экономики интернет-платформ, в связи с чем провела оценку внутренних систем и внесла в них улучшения, обеспечивая стабильную работу бизнеса. Alibaba также подчеркнула, что полностью принимает наказание, продолжит вести нормальную деятельность и готова и дальше активно сотрудничать с властями.