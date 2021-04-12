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Рубль снижается к доллару

Деловая газета "Взгляд"иещё 8
2 часа назад
В ходе торгов в понедельник, 12 апреля, рубль снижается к доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Рубль снизился к доллару
Фото: ТАССТАСС
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 6 копеек и составил 77,45 рубля.
Курс евро опустился на 16 копеек, до 91,98 рубля.
Рынки,Московская биржа,
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