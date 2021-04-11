76 рублей за доллар: курс нацвалюты на майские

Эксперт сделал прогноз о курсе рубля на майские праздники. При благоприятных условиях он составит 74-76 рублей за доллар и 89-91 рубля за евро.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, обострение ситуации на границе донбасских республик и Киева стало триггером для небольшого падения российской нацвалюты.

«Именно на этих новостях курс доллара пробил рубеж 76,5 рубля, который сдерживал его от сильного падения. Влияние нефтяных котировок на курс российской валюты снизилось, все затмила геополитика», - заявил эксперт.

При этом он отметил, что геополитические факторы всегда краткосрочны, их влияние на рубль быстро заканчивается. Так, например, было с остановкой «Северного потока-2» и с карантином из-за пандемии.

По мнению Пичугина, если нефть продолжит дорожать, то это поддержит рубль в конце апреля - начале мая. Курс может составить около 74-76 рублей за доллар и 89-91 рубля за евро.

«По нашему мнению, если не возникнет новых геополитических рисков, а нефтяные цены не уйдут ниже 60 долларов за баррель, то серьезного падения российской валюты не будет», - заключил он.

Аналитик напомнил, что на курс рубля активно влияет Центральный банк и правительство.