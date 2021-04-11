Эксперт предрек обвал финансового рынка США

По мнению эксперта, самый большой удар будет нанесён по фондовому рынку и банковской системе. Первыми пострадают инвесторы, не вышедшие из раздутых активов, и те, кто хранит сбережения в маленьких и ненадёжных банках.

Хазин предупредил, что кредитно-финансовые учреждения будут лопаться друг за другом. В этой ситуации выиграют те, кому государство вернет страховку, положенную при банкротстве банка. Правда, она не превышает определенной суммы.

«Остальным же придётся побегать по инстанциям и, вероятно, очень долго ждать возвращения денег уже по суду», – сказал Хазин.

Экономист считает, что признаки предстоящего краха уже отчетливо видны. Например, это стремительный рост капитализации технологических гигантов. Созданные ими пузыри гораздо больше оборотов и роста акций.