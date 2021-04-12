Рублю предрекли падение до 85 за доллар к маю

Эксперты предсказали падение рубля к майским праздникам до 85 рублей за доллар и 99 рублей за евро.

Ослабление рубля не только продолжится, но и усилится, считает эксперт информационно-аналитического центра Hamilton Антон Гринштейн.

По его словам, с высокой долей вероятности на российскую валюту продолжит давить санкционная угроза, а к этому давлению может добавиться снижение цен на нефть.

Он отметил, что США пытаются договориться с Ираном о возобновлении «ядерной сделки» и возвращении иранской нефти на международный рынок. Это событие может обвалить цены на нефть на 15-20%.

«К этому надо добавить усиливающиеся риски масштабной коррекции на фондовых площадках, которые могут спровоцировать отток средств с развивающихся рынков и дополнительное давление на курс рубля», - сказал Гринштейн «Московскому комсомольцу».

Согласно прогнозам специалиста, в мае доллар может достичь 80-85 рублей, а евро – 95-99 рублей.