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Биткойн побил очередной исторический рекорд

Алиса Селезнёва
1 час назад
Сегодня в ходе торговой сессии самая популярная криптовалюта биткоин выросла в цене до 62,394 тысяч долларов. Об этом сообщает ТАСС.
Биткойн побил очередной исторический рекорд
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По данным портала CoinDesk на 11:21 мск, стоимость биткоина поднялась на 2,34% и криптовалюта установила новый рекорд.
К 11:24 мск биткоин продолжил расти в цене, достигнув 62,525 тысяч долларов за единицу.
«Рамблер» писал, что ранее международный платежный сервис PayPal запустил функцию оплаты покупок с помощью криптовалюты без дополнительных сборов и комиссий.
Сервис автоматически конвертирует криптовалюту в национальные валюты. Все транзакции производятся в долларах и конвертируются в валюту, принимаемую компаниями, по стандартным курсам конвертации PayPal.
Рынки,PayPal,
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