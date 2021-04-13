Биткойн побил очередной исторический рекорд

Сегодня в ходе торговой сессии самая популярная криптовалюта биткоин выросла в цене до 62,394 тысяч долларов. Об этом сообщает
ТАСС.
По данным портала CoinDesk на 11:21 мск, стоимость биткоина поднялась на 2,34% и криптовалюта установила новый рекорд.
К 11:24 мск биткоин продолжил расти в цене, достигнув 62,525 тысяч долларов за единицу.
«Рамблер» писал, что ранее международный платежный сервис PayPal
запустил функцию оплаты покупок с помощью криптовалюты без дополнительных сборов и комиссий.
Сервис автоматически конвертирует криптовалюту в национальные валюты. Все транзакции производятся в долларах и конвертируются в валюту, принимаемую компаниями, по стандартным курсам конвертации PayPal.