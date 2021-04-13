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Ученые предупредили о банановом кризисе

Прайм
1 час назад
Из-за почвенного гриба, с которым трудно бороться даже с помощью сильных химикатов, бананы могут полностью исчезнуть, пишет Лента.ру со ссылкой на Die Welt.
По данным издания, жертвой гриба стал сорт Cavendish, на который приходится 95% мировых продаж.
Гриб вызывает заболевание Tropical Race 4 (TR4), которое впервые было обнаружено в 2019 году в Южной Америке, а также в Колумбии и Гондурасе. Зараженные плантации закрывают на 40 лет.
Изменится ли ценовая политика в связи с ситуацией, пока не известно. Эксперты опасаются, что повышение цен может стать критичным для ряда стран.
Рынки,Видео,Die Welt,Lenta.ru,
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