Из-за почвенного гриба, с которым трудно бороться даже с помощью сильных химикатов, бананы могут полностью исчезнуть, пишет Лента.ру со ссылкой на Die Welt.

По данным издания, жертвой гриба стал сорт Cavendish, на который приходится 95% мировых продаж.

Гриб вызывает заболевание Tropical Race 4 (TR4), которое впервые было обнаружено в 2019 году в Южной Америке, а также в Колумбии и Гондурасе. Зараженные плантации закрывают на 40 лет.