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Бананы оказались под угрозой из-за опасного заболевания

Вероника Полынина
1 час назад
Самому распространенному в мире сорту бананов угрожает опасное заболевание, пишет Die Welt. Статью приводит «ИноСМИ».
Бананы оказались под угрозой из-за опасного заболевания
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В 1990-х годах на Тайване впервые обнаружили грибковое заболевание растений Tropical Race 4 (TR4), затем оно стало стремительно распространяться по Азии, а затем по Австралии.
В 2019 году TR4 впервые добрался до Южной Америке – регион, где сосредоточены основные банановые плантации, плоды с которых экспортируются по всему миру.
Основная проблема заключается в том, что плантации, где появляется TR4, выходят из строя на десятилетия.
Эксперт по фруктам в маркетинговой компании AMI Урсула Шокемёле рассказала, что в Колумбии и Гондурасе уже закрылись первые плантации, и теперь их можно будет использовать лишь через 30-40 лет.
Средства для удаления живучих спор из почвы пока нет. При этом возбудитель поражает преимущественно сорт Cavendish, на который приходится 95% мировой торговли бананами.
Подобное уже происходило в 1960-е годы. Тогда лидером мировой торговли был сорт Gros Michel – его плоды были крупнее, слаще, ароматнее и легче чистились, чем Cavendish. Но его сразило заболевание TR1, после чего сорт почти полностью исчез.
Эксперты Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН предупреждают, что снижение производства бананов может стать критическим для ряда стран, где эти фрукты являются одним из основных продуктов питания.
Рынки,ООН,InoSMI.Ru,Die Welt,
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