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Рубль усилился после звонка Байдена Путину

Вероника Полынина
1 час назад
Рубль резко пошел вверх на новостях о состоявшемся телефонном разговоре президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Как сообщает пресс-служба Белого дома, в ходе беседы Байден предложил Путину в ближайшие месяцы провести встречу в «третьей стране», чтобы обсудить полный спектр вопросов во взаимоотношениях двух государств.
После этого заявления доллар и евро упали более чем на рубль.
Курс доллара расчетами «завтра» на 18.37 мск падал на 1,01 рубля, до 76,37 рубля, курс евро – на 1,07 рубля до уровня 91,10 рубля, следует из данных Московской биржи.
На сообщениях Белого дома доллар и евро дополнительно быстро потеряли более 70 копеек каждый.
Рынки,Видео,Джозеф Байден,Владимир Путин,Московская биржа,
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