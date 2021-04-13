Джо Байдена. Рубль резко пошел вверх на новостях о состоявшемся телефонном разговоре президентов России и США Владимира Путина

Как сообщает пресс-служба Белого дома, в ходе беседы Байден предложил Путину в ближайшие месяцы провести встречу в «третьей стране», чтобы обсудить полный спектр вопросов во взаимоотношениях двух государств.

После этого заявления доллар и евро упали более чем на рубль.

Курс доллара расчетами «завтра» на 18.37 мск падал на 1,01 рубля, до 76,37 рубля, курс евро – на 1,07 рубля до уровня 91,10 рубля, следует из данных Московской биржи