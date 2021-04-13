Рубль показал рекордный рост к доллару

Рубль вечером резко усилил рост против доллара и евро на фоне ослабления санкционных рисков после новостей о телефонном разговоре президентов США и России Джо Байдена Владимира Путина и об их возможной встрече.

Фото: ТАСС ТАСС

Рубль в итоге продемонстрировал максимальный с начала ноября внутридневной рост против доллара.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.05 мск падал на 1,23 рубля — до 76,16 рубля, курс евро — на 1,21 рубля, до 90,96 рубля, следует из данных Московской биржи . Доллар обновил во вторник минимум с 1 апреля на отметке 75,85 рубля, евро — с 6 апреля: 90,55 рубля.

На внешнеполитических новостях рубль к доллару максимально подскакивал во вторник более чем на 2% — максимум с 5 ноября прошлого года, когда валюта РФ росла в течение дня к американской на 3,35%.

РУБЛЬ ПОЛУЧИЛ ИМПУЛЬС РОСТА ОТ ГЕОПОЛИТИКИ

Российская валюта во вторник днем умеренно прибавляла против доллара и к евро на фоне сохранения тенденции к росту рынка нефти. Баррель сорта Brent дорожает вечером на 1%, до 63,9 доллара.

Участники рынка отыгрывали позитивные данные по Китаю. Так, за первый квартал импорт нефти в эту страну увеличился на 9,5% в годовом исчислении до 139,2 миллиона тонн нефти, природного газа — на 19,6% до 29,38 миллиона тонн.

Однако главная для рубля новость пришла около 18.30 мск из Вашингтона и резко толкнула вниз основные резервные валюты дополнительно более чем на 1 рубль каждую. Стало известно о телефонном разговоре Байдена и Путина, в ходе которого они договорились встретиться очно. Байден высказал заинтересованность в нормализации положения дел на двустороннем треке. Оба президента выразили готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности и стратегической стабильности.

По мнению экспертов, теперь по крайней мере на время подготовки к встрече (в ближайшие месяцы), снят вопрос о антироссийских санкциях США, и это толкнуло рубль вверх.

Похоже, что вопрос санкций пока откладывается, отмечает Роман Наумов из "БКС Мир инвестиций".

В итоге, доллар и евро падают сейчас к рублю на 1,3-1,6%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 4,85 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Российская валюта извлекает выгоду из сокращения геополитической премии за риск на новостях о том, что президенты США и России обсудили по телефону Украину и предполагаемые кибератаки на США, считает Михаил Шульгин из компании "Открытие брокер"

"Если в обозримой перспективе удастся "вытащить" из рубля геополитическую премию, курс вернется в диапазон 73-75 рублей за доллар. Однако котировки в диапазоне 70-72 рубля за доллар, скорее всего, уже будут рассматриваться, как возможность войти в длинные позиции по доллару на среднесрочную и долгосрочную перспективу", — добавляет он.