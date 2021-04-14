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Стоимость биткоина превысила $64 тысячи

RT на русском
2 часа назад
Стоимость биткоина обновила исторический рекорд и превысила отметку $64 тыс. Об этом свидетельствуют данные торгов на сайте CoinDesk.
По данным на 07:55 мск, курс биткоина составил $64 076.
Ранее блокчейн-консультант Денис Смирнов прокомментировал в беседе с RT информацию, что биткоин впервые с 13 марта обновил исторический рекорд, достигнув $62,7 тыс.
Рынки,Видео,Денис Смирнов,
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