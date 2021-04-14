Фондовые биржи АТР выросли вслед за рынками США

По состоянию на 7.25 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,15% — до 3401,72 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,85%, до 2206,12 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,31%, до 28852,76 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,15%, до 3173,71 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,51%, до 7012,4 пункта. Японский Nikkei 225 снижался на 0,4% — до 29634 пунктов.