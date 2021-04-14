Минсельхозе. Объемы производства риса обеспечивают потребности населения России, это позволяет не допустить резких колебаний цен. Об этом журналистам сообщили

"Текущие объемы производства риса позволяют удовлетворять спрос предприятий переработки и полностью обеспечивать потребности населения", - считают в министерстве.

По мнению Минсельхоза, это позволит сохранить стабильную ситуацию и не допустить резких колебаний цен на конечную продукцию. Там также отметили, что за последний месяц оптовая стоимость риса снизилась на 1,3%, до 23,6 руб./кг.

"Поступление урожая нового сезона в дальнейшем поддержит данную тенденцию", - отмечают в министерстве.

В Минсельхозе напомнили, что в прошлом году в России, несмотря на засуху на юге страны, получен рекордный урожай риса - 1,141 млн тонн, что на 3,9% выше показателя 2019 года (1,099 млн тонн). Посевная площадь под культурой достигла 197 тыс. га (+1,6%). В среднем за последние пять лет сбор риса составляет более 1 млн тонн.

Рисоводы Краснодарского края прогнозируют рост оптовых и розничных цен на рис после снижения посевных площадей из-за увеличения прямых затрат на выращивание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного рисового союза.

По данным экспертов, последствием этого в дальнейшем может стать снижение объемов производства и рост оптовых цен из-за роста основных статей затрат.

«Помимо перечисленных позиций особенно значительно отразится на себестоимости рисовой крупы нового урожая 20% рост тарифов на подачу и отведение воды из рисовых чеков, которые за восемь лет после введения платности воды в структуре себестоимости поднялись с последнего места на третье, обогнав зарплату и химпрепараты», — говорится в сообщении.

Председатель Южного рисового союза Игорь Лобач подчеркнул, что в 2020 году расходы рисоводческих предприятий на водопользование превысили 720 млн руб. Кроме того, он добавил, что рисоводы в 2021 году ожидают рост прямых затрат до 60-65 тыс. руб. на гектар, соответственно расходы на подачу и отвод воды превысят 15-17%.

«Конечно, при такой ситуации вряд ли можно будет осенью упрекать рисоводческие предприятия в росте отпускных цен на крупу рисовую урожая текущего года, который, по оценкам экспертов, может быть сопоставим с ростом используемых в технологии выращивания составляющих суммарно за два последних года», — добавил он.

Динамика цен на рис в 2021 году сохранится в пределах официального уровня инфляции, считает председатель совета Южного рисового союза Игорь Лобач.

Однако он отметил, что ценообразование на рынке риса во многом зависит от тарифов на воду и электроэнергию, стоимости ГСМ, удобрений и других ресурсов, которые используются в технологическом процессе. Если по ним не случится резкого роста цен, то "производители риса смогут сохранить ценовую политику, которой они придерживались в 2020 году - сохранить цены на стабильном уровне". Лобач надеется, что такой же позиции будут придерживаться и все остальные участники цепочки от производителей до прилавков магазинов.

Эксперт Института экономической политики имени Гайдара, экономист Сергей Жаворонков раскрыл план по спасению России от роста цен на продукты. Он рассказал Ura.ru, что необходимо сделать для снижения цен.

Эксперт заявил, что с 2014 года цены в России выросли более чем на 65 процентов. В первую очередь он посоветовал снять существующие запреты на импорт.

Экономист раскритиковал мнение о том, что если импортные товары запретят, то начнет развиваться местное производство. По мнению Жаворонкова, это обернулось лишь повышением цен. Также специалист дал совет Центробанку России и правительству.

Рамблер

«ЦБ стоит не печатать столько денег, также стоит меньше денег правительству собирать в налогах, чтобы не было соблазна их потратить», — отметил он.

Однако директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович не видит оснований для критических выводов о росте цен. Он заявил, что тенденция к подорожанию очевидна, и пока это «незначительные колебания в связи с пандемией».