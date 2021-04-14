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Цена нефти марки Brent превысила $65

ТАССиещё 1
35 минут назад
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2021 года на лондонской бирже ICE достигла $65,1 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:07 мск.
Цена нефти марки Brent превысила $65
Фото: ReutersReuters
В последний раз Brent находилась выше $65 за баррель 1 апреля текущего года.
Котировки растут на фоне апрельского отчета Международного энергетического агентства, в котором организация вслед за ОПЕК улучшила прогноз по росту спроса на нефть в 2021 году до 5,7 млн баррелей в сутки.
Рынки,Международное энергетическое агентство,ОПЕК,
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