Биткоин впервые в истории достиг $64 тысяч

В среду 14 апреля на криптовалютной торговой площадке Binance биткоин установил новый исторический максимум, поднявшись до отметки в $64,8 тыс.

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Согласно информации CoinGecko, дневные объемы торгов достигли $76 млрд.

Кроме того, как сообщается, сегодня пройдет листинг акций Coinbase на Nasdaq.

По факту компания окажется первой криптобиржей, чьи акции торгуются в публичном формате.