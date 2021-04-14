Биткоин впервые в истории достиг $64 тысяч

В среду 14 апреля на криптовалютной торговой площадке Binance биткоин установил новый исторический максимум, поднявшись до отметки в $64,8 тыс.
Фото: Public domainPublic domain
Согласно информации CoinGecko, дневные объемы торгов достигли $76 млрд.
Кроме того, как сообщается, сегодня пройдет листинг акций Coinbase на Nasdaq.
По факту компания окажется первой криптобиржей, чьи акции торгуются в публичном формате.
Как оценивают разные источники, стоимость компании будет составлять более $100-110 млрд.