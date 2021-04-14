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Биткоин впервые в истории достиг $64 тысяч

runews24.ru
1 час назад
В среду 14 апреля на криптовалютной торговой площадке Binance биткоин установил новый исторический максимум, поднявшись до отметки в $64,8 тыс.
Биткоин впервые в истории достиг $64 тысяч
Фото: Public domainPublic domain
Согласно информации CoinGecko, дневные объемы торгов достигли $76 млрд.
Кроме того, как сообщается, сегодня пройдет листинг акций Coinbase на Nasdaq.
По факту компания окажется первой криптобиржей, чьи акции торгуются в публичном формате.
Как оценивают разные источники, стоимость компании будет составлять более $100-110 млрд.
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