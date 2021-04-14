Осторожный оптимизм: как звонок Байдена помог рублю

«Фактор этот был неожиданный, поэтому движение было мощным: с 77 рублей накануне до 76, сегодня эта тенденция продолжилась, но сейчас ситуация стабилизировалась, потому что на рынке понимают, что история не закончилась. Любая негативная новость — и все развернется обратно»,— считает ведущий аналитик ИК QBF Олег Богданов.
«Вероятность новых санкций остается на повестке, они висят как Дамоклов меч над нами, и несмотря на то, что была попытка диалога по телефону между Байденом и Путиным — это была всего лишь попытка расставить «красные линии», объясниться, чтобы взять ситуацию под контроль и не допустить дальнейшего ухудшения отношений», — считает он.
«Хорошо идут аукционы Министерства финансов по размещению опционов ОФЗ, спрос высок, но все равно премию приходится давать. Ситуация сегодня для Минфина благоприятная: получилось разместить с небольшой премией большое количество ОФЗ», — говорит Олег Богданов.
«Основное направление, которое может повлиять на курс — это санкции в отношении российских госбумаг. Потому что нерезиденты держат 3 трлн рублей в ОФЗ. Все остальное — более эмоциональные факторы, и к серьезным подвижкам не приведут.
Думаю, что рубль опирается на достаточно крепкую макроэкономику, и таких явных, долгосрочных тенденций, которые бы вели к его обесценению, я не вижу», — говорит профессор ВШЭ Александр Абрамов.
«Этот сценарий реализуется, если ситуация на мировых рынках существенно не ухудшится, а вероятные санкции против России будут носить исключительно персональный характер или затрагивать только небольшие компании. В этом случае доллар может опуститься в район 9-месячного минимума 72,53 руб.», — рассказал «Газете.Ru» Дмитрий Бабин.
«В свете намерений Байдена и Путина встретиться в ближайшие месяцы и установить стабильные и предсказуемые отношения, наш прогноз на стоимость доллара в коридоре 72-76 рублей релевантен в краткосрочной перспективе. Если же напряжение между Россией и Украиной усилится, то при этом сценарии мы прогнозируем, что рубль пробьет отметку в 80, что приведет к мерам поддержки со стороны ЦБ в форме приостановки закупки валюты на рынке в рамках бюджетного правила — сейчас регулятор покупает порядка $110 млн в день», — цитирует экономистов Credit Suisse брокер FXstreet.