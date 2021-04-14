Осторожный оптимизм: как звонок Байдена помог рублю

Рубль обновил апрельский максимум к доллару и недельный — к евро на позитивных новостях о телефонном разговоре президентов России и США, обозначивших путь к дальнейшим переговорам. Опрошенные «Газетой.Ru» аналитики рассказали об осторожном оптимизме на рынках и на сколько может укрепиться рубль в ближайшее время.