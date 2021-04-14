Нефтяники предупредили о рисках "ценовой войны"

Главный исполнительный директор компании Pioneer Natural Resources, добывающей сланцевую нефть, Скотт Шеффилд (Scott Sheffield) в рамках ежегодного энергетического саммита в Нью-Йорке не исключил возможности повторения "ценовой войны" на нефтяном рынке из-за роста добычи сырья.

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В апреле прошлого года прекратилось действие предыдущих соглашений об ограничении добычи нефти в рамках ОПЕК+. Одна из стран альянса, Саудовская Аравия, уже в марте стала наращивать нефтедобычу. Тогда буквально за день цена на нефть обвалилась на 24% и продолжала падать в течение всего марта, опустившись вплоть до 21 доллара за баррель. СМИ называли первый квартал 2020 года "худшим" за последние 20 лет в истории рынка нефти.

Впрочем, по мнению Шеффилда, чьи слова приводит агентство Блумберг, именно рост буровой сланцевой активности стал причиной обвала цен на нефть в прошлом году.

"ОПЕК и Россия были расстроены тем, что мы (добытчики сланцевой нефти — ред.) слишком выросли. Если мы когда-нибудь снова начнем слишком сильно увеличивать добычу, нас ждет еще одна ценовая война", — заявил также он.

При этом Шеффилд полагает, что пока добыча нефти в США вряд ли вырастет очень сильно, скорее немного увеличится добыча в Пермском (Permian) бассейне, но снизится на всех других месторождениях в США.

В понедельник управление энергетической информации (EIA) минэнерго страны опубликовало прогноз, согласно которому добыча нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах США, значительная часть производства которых представляет сланцевую нефть, в мае в среднем вырастет по сравнению с текущим месяцем на 13 тысяч баррелей в день, или на 0,2%, до 7,613 миллиона баррелей.