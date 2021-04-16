Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Почта

Курсы евро и доллара снизились на Московской бирже

Вечерняя Москваиещё 4
2 часа назад
Средневзвешенный курс евро снизился на 122,21 копейки по сравнению с результатом предыдущих торгов. А курс доллара снизился до 75,73 рубля. Это следует из данных Московской биржи.
Курсы евро и доллара снизились на Московской бирже
Фото: Александр Авилов / АГН МоскваАлександр Авилов / АГН Москва
Курс евро расчетами «завтра» на 19:00 по московскому времени составил 90,70 рубля.
Всего на единой торговой сессии было заключено 6714 сделок на сумму 28,32 миллиарда рублей.
Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 по Москве составил 75,76 рубля. Он снизился на 104,59 копейки по сравнению с результатом предыдущих торгов.
Рынки,Московская биржа,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители