Фондовые биржи АТР торгуются разнонаправленно

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг не показывают единой динамики на фоне сохранения опасений ускорения инфляции и влияния ее на рынок, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.29 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,18% — до 3376,3 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,28%, до 2190,02 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,92%, до 28612 пунктов. Южнокорейский KOSPI рос на 0,32%, до 3192,54 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,39%, до 7050,3 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,12% — до 29656 пунктов.

Как отмечают аналитики, беспокойства относительно инфляции по-прежнему остаются. Трейдеры опасаются, что ускорение инфляции станет сигналом мировым банкам для ужесточения денежно-кредитной политики и увеличению процентных ставок, что негативно отразится на рынке акций.

В то же время инвесторы обратили внимание на отчетность Goldman Sachs, JPMorgan и Wells Fargo, опубликованную в среду. Все три банка сообщили о значительном росте прибыли по итогам первого квартала текущего года. Это стало одним из индикаторов улучшения ситуации в данном секторе и экономике в целом.