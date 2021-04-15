Цифровой рубль приведет к повышению ставок

Как передает «Прайм», в агентстве считают, что после введения цифровой нацвалюты банки могут быть вынуждены повысить процентные ставки по текущим счетам, чтобы удержать клиентов.
Это, в свою очередь, приведет к увеличению расходов на финансирование кредитных организаций и окажет негативное влияние на кредитование.
«Банки, вероятно, перенесут более высокие затраты на фондирование на заемщиков за счет более высоких кредитных ставок», - резюмировали в Moody’s.
По мнению агентства, больше всего среди системно значимых банков негативному влиянию подвержены Сбербанк, Альфа-Банк и Райффайзенбанк. У этих банков более высокая доля доходов от транзакционного бизнеса, а в структуре обязательств высока доля текущих счетов, объяснили в Moody's.
Как сообщал «Рамблер», Банк России планирует провести тестирование цифрового рубля в течение 2022 года и на основе полученных данных создать «дорожную карту» по внедрению. В Центробанке отметили, что открывать цифровые кошельки будут бесплатно, лимитов по операциям для владельцев не будет, при этом начислять процент на остаток по счетам в цифровых рублях не планируется. Переводы в цифровых рублях между физлицами также будут бесплатными.