Цифровой рубль приведет к повышению ставок

Российские банки могут быть вынуждены повысить процентные ставки по текущим счетам из-за введения цифрового рубля, считают аналитики Moody’s.

Это, в свою очередь, приведет к увеличению расходов на финансирование кредитных организаций и окажет негативное влияние на кредитование.