Добыча нефти в США привела к экологической катастрофе

В южных штатах США назревает экологическая катастрофа из-за добычи сланцевой нефти. На ликвидацию её последствий могут понадобиться сотни миллиардов долларов. Пермский бассейн, где разрабатываются сланцевые месторождения, в данный момент является центром нефтяной промышленности США.

Фото: Jim West/imageBROKER.com/Global Look Press Jim West/imageBROKER.com/Global Look Press

Так как добыча сланцевой нефти обходится дороже из-за технологической сложности процесса, бизнес становится рентабельным только при высоких мировых ценах. Поэтому при длительном сохранении низких цен многие компании банкротятся, оставляя скважины на нефтеносных участках, — сообщает Guardian.

Издание приводит в пример компанию 7S Oil and Gas, которая несколько лет назад купила земельный участок и начала там добычу нефти, но через некоторое время обанкротилась. В результате несколько десятков её скважин оказались законсервированы не должным образом, что привело к утечке нефти. Теперь, чтобы ликвидировать последствия, может потребоваться от $68 млн до $117 млрд.

Как писал NEWS.ru, рост мировых цен на нефть вновь сделал рентабельной добычу на многих месторождениях в Соединённых Штатах. Там активно увеличивается число работающих буровых, а банкротившиеся ранее компании улучшают свои финансовые показатели. Между тем рост производства сырья в Штатах создаёт новые угрозы для ОПЕК+. Пока участники этого альянса сдерживают свою добычу, американцы могут потеснить их на мировом нефтяном рынке.