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До 80 тысяч: эксперты спрогнозировали стоимость биткоина к лету

Майк Габриелян
7 часов назад
Летом стоимость биткоина может вырасти до 70-80 тысяч долларов, если рассматривать благоприятный сценарий. Так полагают эксперты рынка, пишет «Прайм» со ссылкой на РИА Новости.
Биткоину предрекли дальнейший рост
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
«Биткоин снова в активной стадии роста и недавно пробил свой исторический максимум, установленный в марте. На импульсе от пробоя он может пройти ещё несколько тысяч долларов», - отметил основатель криптовалютной платформы «Кошелёк.ру» Михаил Богданов.
Он предсказал возможную коррекцию в скором времени. Цена может вырасти до 80 тысяч долларов.
Аналитик биржи криптовалют Garantex Татьяна Максименко уверена, что цена биткоина будет зависеть от макроэкономической ситуации в мире, пандемии, темпов восстановления крупнейших экономик и отношения инвесторов к развивающимся рынкам.
На стоимости биткоина также сказывается информационное поле, эмоции участников рынка, их субъективная оценка роста криптовалютного рынка.
«Негативный сценарий допускает откат биткоина до 38000-40000 долларов. Оптимистичный — рост до 80000 долларов. Умеренный сценарий — это колебание биткоина вокруг 60000 долларов», — сказала Максименко.
Директор криптовалютного сервиса Alfacash Никита Сошников полагает, что к лету ситуация кардинально не изменится.
«Биткоин все еще будет торговаться на уровне 55000-65000 долларов, но возможен и прорыв к 70000 долларов при обострении ситуации на мировом фондовом рынке. Падение биткоина к 40000 долларов к лету мне видится маловероятным», — сказал Сошников.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Турция нанесла удар по биткоину.
Рынки,Татьяна Максименко,Никита Сошников,Михаил Богданов,РИА Новости,
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