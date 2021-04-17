Биткоину предрекли дальнейший рост

«Биткоин снова в активной стадии роста и недавно пробил свой исторический максимум, установленный в марте. На импульсе от пробоя он может пройти ещё несколько тысяч долларов», - отметил основатель криптовалютной платформы «Кошелёк.ру» Михаил Богданов.
«Негативный сценарий допускает откат биткоина до 38000-40000 долларов. Оптимистичный — рост до 80000 долларов. Умеренный сценарий — это колебание биткоина вокруг 60000 долларов», — сказала Максименко.
«Биткоин все еще будет торговаться на уровне 55000-65000 долларов, но возможен и прорыв к 70000 долларов при обострении ситуации на мировом фондовом рынке. Падение биткоина к 40000 долларов к лету мне видится маловероятным», — сказал Сошников.