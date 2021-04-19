Финансист: доллар рухнет быстрее рубля

"То есть, любой серьезный кризис, даже если он зарождается в США и связан с проблемами американской финансово-экономической системы, в конечном итоге перекидывается на другие экономики и рынки. Поэтому доллар после некоторого периода снижения резко повышается, так как выступает в качестве одной из валют-убежищ, защитного инструмента в период рыночной нестабильности. Кроме того, в периоды кризисов происходят неплатежи и дефолты в долларах, что сокращает предложение доллара и увеличивает спрос на американскую валюту", — поясняет он.
"Европейская экономика, конечно, также составляет серьезную конкуренцию американской на мировой арене, как и евро – доллару США. Однако у ЕС существуют свои проблемы, в первую очередь, разобщенность участников, создающая препятствия для оперативного реагирования на те или иные вызовы экономического или геополитического характера. Кроме того, экономическая неоднородность Евросоюза поддерживает дезинтеграционные процессы, которые уже привели к брекситу и угрожают целостности ЕС и самому существованию европейской валюты", — считает эксперт.