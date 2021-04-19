Финансист: доллар рухнет быстрее рубля

Поэтому, вряд ли в обозримом будущем доллар потеряет статус основной резервной валюты и международного платежного средства. Экономика США остается одной из крупнейших в мире, а главное, в отличие от китайской — является высоко диверсифицированной в плане зависимости от импорта/экспорта товаров и сырья, заключил Бабин.