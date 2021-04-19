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Рубль утром снижается к доллару и евро

Праймиещё 6
1 час назад
Курс рубля в начале утренних торгов понедельника снижается к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара вырос до 76 рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск поднимался на 18 копеек — до 76 рублей, курс евро — на 10 копеек, до 90,95 рубля.
Июньский фьючерс на нефть марки Brent опускается при этом на 0,45% — до 66,47 доллара за баррель.
Рынки,Московская биржа,Доллар,Евро,
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