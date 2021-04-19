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Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Газета.Ruиещё 7
3 часа назад
Российский рынок акций в понедельник, 19 апреля, незначительно меняется по индексу Мосбиржи. При этом на старте торгов этот индикатор смог обновить исторический максимум, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.21 мск снижался на 0,2%, до уровня 3590 пунктов, долларовый индекс РТС - на 0,9% до 1483 пунктов.
Ненадолго индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, в результате поднявшись утром до 3605,49 пункта.
Ранее экономист раскрыл планы американского правительства по подрыву рубля. Финансовый и биржевой аналитик Степан Демура сообщил, что действия американского правительства подтверждают давно поставленные Вашингтоном задачи. Кроме того. курс рубля снизился на фоне заявлений о новых санкциях США. Еще рубль резко укреплялся на новостях о возможной встрече Владимира Путина и Джо Байдена.
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