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Биржевые индексы США снизились на 0,7-1%

Праймиещё 2
6 часов назад
Биржевые индексы США по итогам вторника снизились на 0,7-1%, свидетельствуют данные торгов.
Биржевые индексы США снизились на 0,7-1%
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Промышленный DJIA упал на 0,75% до 33821,30 пункта, индекс общего рынка S&P 500 снизился на 0,68% до 4134,94 пункта, а высокотехнологичный NASDAQ опустился на 0,92% до 13786,27 пункта.
На биржи влияет сезон отчетности компаний и подготовка к оглашению вердикта на процессе бывшего полицейского Дерека Шовина, который обвиняется в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда.
Рынки,Джордж Флойд,
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